台北市長柯文哲今（25）日中午參拜城隍廟。（張穎齊攝）

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、立委王金平23日同框，結盟意味濃厚，國民黨中央委員連勝文指控柯文哲是和蔡英文總統勾結，到國民黨臥底。柯文哲今（25）日聞後酸連「偵探片看太多！」強調世界上沒那麼複雜，想成這樣真可憐。

連勝文指控，柯勾結蔡，想連結郭、王裂解藍營，柯文哲說「那個表示偵探片看太多了，實在是！」並強調，這真的是偵探小說看太多，世界上沒那麼複雜，想成這樣真可憐！

而柯文哲下午將前往宜蘭參訪，國民黨宜蘭縣議員黃定和將全程陪同，也被視為在裂解藍營。柯文哲則說，不是啦，他個人期望2020不是恐懼跟仇恨的競爭，而是能有第三選擇叫做「希望」，他當台北市長經驗，就是把清廉勤政、科學務實的理念當作選戰的訴求，若到最後都是統獨意識形態，這樣他不喜歡。

柯還說，通常他到每個地方去，都有地方人士盡地主之誼，還是一樣順其自然就好。

柯文哲臉書粉絲專頁，近期掉了10萬個讚，國民黨北市議員羅智強說這是有人刻意操作。柯文哲則說，沒有啦，人活在世界上每天面對挫折，還是那8個字「心存善念盡力而為」，他也不是要做什麼壞事嘛，還是要心存善念，做多少算多少，剩下就給歷史去評論，就這樣。

(中時 )