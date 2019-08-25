美國總統川普喜歡拚排場、吹噓活動出席人數，過去曾大肆宣揚自己總統就職典禮人數比前總統歐巴馬還多，隨後遭到打臉，日前他又吹噓造勢活動參與人數創紀錄，又被網友抓包現場空位一堆，有媒體報導，川普連任造勢活動出現許多空位，可能是一名17歲少年一則推文所為。
美國《國會山莊報》（The Hill）報導，川普15日晚間在南新罕布夏大學競技場（Southern New Hampshire University Arena）舉行連任造勢活動，當晚結束後他在推特大肆炫耀，稱出席活動人數已打破該場地歷史紀錄，超越音樂才子艾爾頓強（Elton John）上一次在該競技場舉辦活動時的出席人數。他還說現場擠滿了人，場外還有數千人無法入場。
不過隨後推特上就開始出現一段美國財經新聞頻道MSNBC捕捉到的畫面，顯示川普站上講台致詞時，舞台後方仍有許多空位，網友更轉推競技場二樓觀眾區空了一大半的照片與影片畫面，打臉川普說法。
美國新聞月刊《Out》報導，一位帳號為noah的17歲少年疑似是造成這些空位的主要推手，noah月中在推特發起川普造勢活動no-show運動，呼籲黑粉到川普陣營網站預定造勢活動入場票券，但是不要出席這些活動。他16日轉發一名川粉貼文，指出南新罕布夏大學競技場內明明還有很多空位，大批川粉卻無法入場，猜測這些空位是保留給已訂票的人，他據此推測自己發起的運動達到效果。
美國新聞網站Vox引述媒體報導，南新罕布夏大學競技場當晚約有11,500人進場，該場地最大容納人數為11,700人，報導說，不論是川普或是網友的說法似乎都沒錯。
(中時電子報)
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