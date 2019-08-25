苗栗縣長徐耀昌和立委徐志榮吃過甘露梨後讚不絕口。〔謝明俊攝〕

卓蘭鎮農特產品行銷會上，還出現新品種南瓜，模樣有如葫蘆瓜，非常討喜。〔謝明俊攝〕

苗栗縣卓蘭鎮25日上午舉辦農特產品行銷會，縣長徐耀昌及立委徐志榮特底到場助銷。〔謝明俊攝〕

苗栗縣卓蘭鎮農特產品行銷會

苗栗縣卓蘭鎮農特產品行銷會

苗栗縣卓蘭鎮25日上午在台三線江記餅店旁停車場，舉辦社區農特產品行銷會，會中力推卓蘭鎮近年大力推廣栽植成功的新品種高接梨「甘露梨」，最大一顆宛如嬰兒頭顱一般，足足超過3公斤重，連縣長徐耀昌都被巨梨吸引，當場試吃，果然汁多味甜，清脆可口，讚不絕口。

據梨農表示，這種新培育出來的甘露梨，主要是由農改場以「台中二號」、日本「秋水」、「豐水」等品種高接梨為基礎，經過雜交後選出最優良的品種，訂名為「甘露梨」，意思就是梨甜有如啜飲甘露一般。

甘露梨種植非常耗費心力，除了接種花苞、施肥、除草等基本要求外，由於果實碩大，生長期比一般豐水梨或新興梨的5個月都要長，至少需時210天，甘露梨是在農曆年正月初開始接穗，經過至少7個月的生長，也就是農曆7月半過後的現在，才得成熟收成。

試種甘露梨成功的双連社區理事長彭源賜就指出，甘露梨有個特性，必須在樹上成熟〔所謂的在欉紅〕後才能採摘銷售，如果提早在8成熟就採摘時，則果肉硬澀，甜味全無，完全不合食用，一旦到了9成5以上熟度，果肉轉化細緻多汁，又脆又甜，完全不輸豐水梨。

彭源賜今年栽種的甘露梨，經過他細心照料，最大一顆重量超過3公斤，足足有一個嬰兒頭顱般大小，還有一根果枝長出3顆巨梨，全部加起來超過10台斤，令許多民眾看得目瞪口呆，還誤認為是國外進口的大梨。據彭源賜表示，這種刻意培養的超大甘露梨，因重量過重，還得另外以套網套住支撐，以免果枝支撐不住斷裂。也因為甘露梨肉質細緻多汁，稍一碰觸就皮開肉綻，汁水四濺，所以採摘下來的後的包裝貯藏要更小心。

包括卓蘭鎮雙連、東盛、景山、坪林、食水坑等5個社區發展協會聯合舉辦的台3線旅遊風景行銷活動，特別選在24、25日週休2日，在台3線旁江記永安餅店旁的停車場盛大舉行，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮特別在25日上午親臨參加助銷，徐耀昌也被巨大的甘露梨所吸引，當場試吃，讚不絕口。

會場中還包括其它多種當地農民栽種的蔬果，其中有一個新品種的南瓜，外形有如長形葫蘆瓜，形狀非常特殊討喜，許多民眾原以為葫蘆瓜，一問之下才知是新品種南瓜，另外，還有當地種植的蔬果，都是強調無毒有機栽植，受到許多遊客關注採買。

(中時 )