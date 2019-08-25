柯再嗆：全台灣都想知道蔡總統的台灣價值是什麼 14:222019/08/25 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲今（25）日中午參拜城隍廟。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲日前接受電視台專訪時，要蔡英文總統交出考卷，就是她的台灣價值是什麼，今（25）日中午參訪城隍廟時再次重提，全台灣人民都想知道蔡英文總統的台灣價值到底是什麼，柯嗆蔡「以前都考人家，現在換大家問妳了！」 媒體詢問，柯文哲要求蔡英文想連任總統，要交出考卷給人民，而不是給特定人士，柯文哲表示「這當然是對阿！」並說全台灣人民都想知道蔡英文總統的台灣價值到底是什麼，她應該講清楚她的台灣價值到底是什麼？柯還不滿地酸蔡「妳以前考人家的，現在換大家問妳了！」 (中時 ) #蔡英文 #柯文哲 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 黃暐瀚示警 韓國瑜選情告急 00:032019/08/21 政治 社論－柯市長頭過，柯主席身難過 04:102019/08/21 時論廣場 最新民調：韓蔡不相上下 柯郭結盟反下跌 12:472019/08/21 政治 英皇元年 國民黨無所感嗎？ 04:092019/08/22 論壇廣場 適得其反！郭柯王拚結盟 韓、蔡差距反而最小 11:202019/08/22 政治 國家機器爭議！韓國瑜反批蔡也質疑馬 11:022019/08/23 政治 民進黨九合一敗得還不夠 04:102019/08/24 時論廣場 柯郭王合體後一張圖酸爆 蔡英文竟吐4字 22:402019/08/24 政治 柯文哲的投機路線 04:102019/08/25 時論廣場 蔡英文左批韓專心市政 右打郭說說而已 13:082019/08/25 政治 政治熱門新聞 郭柯王換瑜？原來國民黨默默做這些事... - 政治 國民黨築防火牆護韓？挺韓名嘴嘆：沒救了 - 政治 換柱主角回應換瑜 網：終於說出內心話！ - 政治 柯郭王合作 陳揮文斷言2020最終結局 - 政治 蘇貞昌烏龍問韓三民區撤離嗎？ 網友酸爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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