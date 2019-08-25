台北市長柯文哲日前接受電視台專訪時，要蔡英文總統交出考卷，就是她的台灣價值是什麼，今（25）日中午參訪城隍廟時再次重提，全台灣人民都想知道蔡英文總統的台灣價值到底是什麼，柯嗆蔡「以前都考人家，現在換大家問妳了！」

媒體詢問，柯文哲要求蔡英文想連任總統，要交出考卷給人民，而不是給特定人士，柯文哲表示「這當然是對阿！」並說全台灣人民都想知道蔡英文總統的台灣價值到底是什麼，她應該講清楚她的台灣價值到底是什麼？柯還不滿地酸蔡「妳以前考人家的，現在換大家問妳了！」

(中時 )