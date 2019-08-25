苗栗縣政府串聯沿海鄉鎮推動國際慢魚運動計畫，提振觀光產業達山海並進發展目的外，也推廣正確保育觀念。縣府文化觀光局辦理導覽解說培訓課，邀請各領域專家展開經驗分享與傳承，共同行銷苗栗海線觀光資源。

文觀局指出，苗栗為全台灣第一個推動國際慢魚運動的縣市，串聯沿海竹南、後龍、通霄、苑裡等4鄉鎮，辦理導覽解說培訓課程，找來苗栗縣觀光文化解說員協會理事長徐新浩、資深解說員蔡文興、苗栗縣導覽界之父黃鼎松、外埔石滬群調查研究老師厲卓正等人，針對國際慢魚運動、食魚教育、苗栗海洋資源、人文資源、導覽解說技巧等內容授課，藉導覽行銷苗栗慢魚海岸觀光特色及魅力。

導覽解說培訓課程月中圓滿結訓，文觀局長林彥甫表示，原定招募20位，未料報名踴躍增加名額至30位，受訓學員上課滿16小時、通過解說導覽人員認證考試，成為首批苗栗慢魚海岸解說導覽人員，傳達慢魚精神，讓遊客到苗栗不僅享受沿線風光品嘗美食外，更有寓教於樂、學習機會，一同來維護珍貴的海洋資源。

(中時 )