從韓國選秀節目《PRODUCE X 101》二次出道的李鎮赫，即將要來台灣與粉絲們見面。將於10月13日（日）於台北TICC舉辦《진혁：해 T.Y.F.L》李鎭赫粉絲見面會台灣場，將於9月7日中午12:00將於ibon機台與網路同步開賣。

李鎭赫原隸屬團體UP10TION，出道以來以藝名偉（Wei）活動，在2019年5月李鎭赫以練習生的身份參與實境節目《PRODUCE X 101》，一路表現非常優異的他，卻在最後關頭遭到淘汰，令觀眾們十分意外。不過他的努力並未因此被埋沒，雖然沒有進入限定團體重新出道，但人氣反倒銳不可擋，受到許多廣告代言的邀約。

李鎮赫。（圖／執行力整合行銷）

今年8月10日李鎭赫在首爾舉辦了首場個人粉絲見面會《진혁：해 T.Y.F.L》，4500個座位全數秒殺，而見面會中的「T.Y.F.L」更是他向大家表達感謝之意的句子「Thank You For Love」。除了在韓國與粉絲們見面外，「太陽寶寶」李鎭赫更考量到海外的廣大粉絲，於是將於9月泰國場之後，再於10月13日在台灣TICC舉辦《진혁：해 T.Y.F.L》粉絲見面會台灣場，希望能親自與台灣粉絲們見面傳達心中的感謝。

得知李鎭赫即將來台灣的消息，許多粉絲們紛紛留言，表示擔心李鎭赫因行程忙碌導致太過勞累，而李鎭赫也為了體恤隔日還要上班上課的粉絲們，特別要求台灣方主辦把見面會的時間提早到中午12:00開場，在台北TICC與粉絲們度過周日午餐時光，同時他也擔心粉絲們肚子餓，在活動結束後也準備了餐盒給大家，讓大家心中與手中都帶回Babysun李鎭赫滿滿的愛。

除了中午12:00將準時開始粉絲們與李鎭赫的約會，主辦單位也將從一早於TICC一樓備有一系列好玩的互動遊戲，希望大家能夠盡量早來到會場，在等待與李鎭赫見面前的早午餐時間也不會無聊，更能獲得許多限量小禮物。

(中時電子報)