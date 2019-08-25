「亞太防制洗錢組織」今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會，會中通過採認，將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級，外交部今天對此結果表示欣慰，發言人歐江安表示，這顯示我國政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制的優異成果已獲得高度肯定。

歐江安指出，今年年會共有來自亞太地區包括我國在內的41個司法管轄體會員參加。我國的第三輪相互評鑑報告在會中經全體會員討論，共10多個會員發言支持，會中並一致通過採認，將我評鑑結果列為最佳的「一般追蹤」等級，使我國從2011年受評的「加強追蹤」提升至最高「一般追蹤」等級，外交部對此結果表示欣慰，並對該組織及其所有會員的支持與肯定，表達誠摯感謝之意。

本屆APG年會，我國由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署組成30人代表團參加。

她說，會中我國在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目達到實質上相當有效（substantial）;在40個法令遵循項目中，達到大致遵循以上者計有36個，其中技術遵循部分有3項於大會中經10多個會員支持，獲同意提升為「大部分遵循（LC）」，整體評等達到最佳的「一般追蹤」（regular follow-up）等級。該評鑑結果依APG法定程序，將於約六週作業時間後正式公告。

依據APG第三輪相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」。目前41個司法管轄體會員中，僅香港、澳門、印尼及庫克群島達到與我國相同的「一般追蹤」成績。我國於1998年加入APG，未來將續秉持專業、務實、有貢獻的原則，積極參與該組織，向國際分享經驗，致力成為國際洗錢防制的重要夥伴。

(工商 )