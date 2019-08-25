傳自掏腰包50萬海選黨徽 柯：回去問問看 14:282019/08/25 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市長柯文哲今（25）日中午參拜城隍廟後接受聯訪。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 傳出台灣民眾黨主席柯文哲要自掏腰包50萬元海選黨徽，柯文哲今（25）日回應「我要回去問問看這50萬怎麼會傳出來的」，並說最重要是組遴選委員會，開始給大家去選。 媒體今天出示3種網路瘋傳的台灣民眾黨徽給柯文哲看，並詢問要選哪一個，柯文哲僅說「那個齁，開始給大家去選，這才開始而已。」媒體追問，願意花50萬元去買黨徽嗎？柯則說，他要回去問問看這50萬元怎麼會傳出來的。 至於黨徽設計的遴選依據會是什麼？柯文哲說，他不曉得，應該要回去問問看怎麼弄，最重要是組遴選委員會。 (中時 ) #柯文哲 #黨徽 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論－柯市長頭過，柯主席身難過 04:102019/08/21 時論廣場 《產業》柯文哲挺碳權代幣化，盼與國際市場接軌 15:572019/08/21 財經 游淑慧：柯文哲花公帑38萬騙郭王同框 18:102019/08/22 政治 快評》郭柯王因利合體 難保不會各懷鬼胎？ 00:072019/08/23 政治 柯P有如金光黨 郭何必與虎謀皮 04:102019/08/23 政治要聞 牽動2020大選 年改釋憲今出爐 04:102019/08/23 政治要聞 823郭柯王合體 郝斥柯無恥 11:042019/08/23 政治 郝批柯騙選票 相當無恥 04:102019/08/24 政治要聞 柯文哲的投機路線 04:102019/08/25 時論廣場 遭連勝文控臥底國民黨 柯P酸：可憐 14:152019/08/25 政治 政治熱門新聞 郭柯王換瑜？原來國民黨默默做這些事... - 政治 國民黨築防火牆護韓？挺韓名嘴嘆：沒救了 - 政治 換柱主角回應換瑜 網：終於說出內心話！ - 政治 柯郭王合作 陳揮文斷言2020最終結局 - 政治 蘇貞昌烏龍問韓三民區撤離嗎？ 網友酸爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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