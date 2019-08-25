傳出台灣民眾黨主席柯文哲要自掏腰包50萬元海選黨徽，柯文哲今（25）日回應「我要回去問問看這50萬怎麼會傳出來的」，並說最重要是組遴選委員會，開始給大家去選。

媒體今天出示3種網路瘋傳的台灣民眾黨徽給柯文哲看，並詢問要選哪一個，柯文哲僅說「那個齁，開始給大家去選，這才開始而已。」媒體追問，願意花50萬元去買黨徽嗎？柯則說，他要回去問問看這50萬元怎麼會傳出來的。

至於黨徽設計的遴選依據會是什麼？柯文哲說，他不曉得，應該要回去問問看怎麼弄，最重要是組遴選委員會。

(中時 )