耳鳴多半被視為一種症狀，可能是許多疾病或狀況所引起。但如果有以下3種特徵，要格外小心，它可能是一些危險疾病的警訊，應就醫檢查！

1.最近幾個月到2.3年才發生的耳鳴

2.耳鳴持續且愈來愈大聲

3.單側的耳鳴

尤其要特別注意單側耳鳴，因為許多危險疾病如鼻咽癌、聽神經瘤等，都會有單側耳鳴的症狀。

單側耳鳴3大警訊。

「事出必有因，耳鳴是來幫患者求救的，」看診20多年、累積4000例的耳鳴專家、台中光田醫院耳鼻喉科主任賴仁淙發現患者反反覆覆出現耳鳴是有原因的，通常是身體某部分出了狀況，比如梅尼爾氏症（一種內耳疾病）發作前，耳鳴會特別大聲；或是鼻部發炎也會加重耳鳴狀況，因此當患者抱怨耳鳴加重時，賴仁淙都會加問一句：「最近一年內是不是發生了什麼事？」慢慢循線追查，找出背後原因。

5大常見耳鳴原因:

1.鼻部問題

鼻子是對外開放的區域，又有耳咽管和耳朵相通，一旦阻塞就可能加重耳鳴狀況。(圖片來源：鄭佳玲)

比如鼻子有發炎狀況，像是過敏性鼻炎、鼻竇炎等。因為鼻子是對外開放的區域，又有耳咽管和耳朵相通，一旦阻塞就可能加重耳鳴狀況。一位中年男性耳鳴兩年治不好，結果照了核磁共振才發現鼻腔蓄滿膿液，是很嚴重的鼻竇炎，處理兩個多月後痊癒，耳鳴也好轉。

2.胃食道逆流

只要40歲以上的女性跟我抱怨喉嚨卡卡，通常表示有胃食道逆流。(圖片來源：鄭佳玲)

俗稱「火燒心」的胃食道逆流也可能是耳鳴原因。「只要40歲以上的女性跟我抱怨喉嚨卡卡，通常表示有胃食道逆流，」賴仁淙表示，婦女在更年期時常出現胃食道逆流，因為胃食道逆流會造成耳咽管障礙，胃酸刺激甚至引起無菌性中耳炎或中耳積水，造成耳鳴，通常改善胃的問題耳鳴也可獲得解決。

3.睡眠障礙

睡不好是耳鳴常見的原因，有七成以上耳鳴患者會出現睡眠障礙。

中年男性體型較壯碩，容易有呼吸中止症候群；女性則是在四、五十歲的更年期容易因荷爾蒙影響睡眠，通常調整睡眠狀況就能改善耳鳴。

4.吃太多藥

吃太多藥也會造成耳鳴。（圖片來源：pixabay）

另外，吃太多藥也會造成耳鳴。「儘量不要吃藥，」賴仁淙認為大部分的藥都有耳毒性，尤其是抗生素，能不吃最好。有時他會設法讓患者減藥，通常藥一停用耳鳴就好了。

5.情緒、精神問題

耳鳴的人焦慮、緊張非常多。(圖片來源：鄭佳玲)

「耳鳴的人焦慮、緊張非常多，」台北馬偕耳鼻喉科資深主治醫師林鴻清的經驗是，抱怨耳鳴睡不好、吃不下的人不在少數，心理精神問題多，轉介到精神科有些人怕被貼標籤因此排拒去看。

目前並無有效治療耳鳴的藥物，一般藥物的效果多在降低情緒的焦慮、幫助放鬆，或是促進血液循環、恢復神經的活性。治療耳鳴的關鍵，其實是改變對耳鳴的觀感，不要把耳鳴當成可怕的敵人，試著正面看待、慢慢接納與它和平共存。

也有具體方法可幫助病人慢慢淡化對耳鳴的察覺：

儘量別處在太安靜的環境，例如睡覺時可以放些輕音樂，或開冷氣、電風扇等，或是使用秒針走動聲較大的鬧鐘，原理相同，也同樣有效。

有些國家會使用耳鳴遮蔽器，先判斷患者的耳鳴頻率，再調整出頻率相近但音量較小的聲音，每天聽8小時，以訓練腦部適應噪音。

要與耳鳴和平共處，除了心情上接納耳鳴，慢慢訓練腦部適應耳鳴，還包括一些生活上、飲食上要注意的事：

●避免咖啡、茶、可樂、菸、酒等刺激性食物。

●國外報告指出，含水楊酸成分的食物也可能加重耳鳴的症狀，如蘋果、葡萄、番茄、草莓、小黃瓜、奶油、布丁蛋糕等要少吃。另外，如乳酪、可可、巧克力等也可能刺激血管收縮，而影響耳鳴，同樣少吃為妙。

●建議可喝些具穩定神經系統作用的茶飲，如菊花茶、百里香、薄荷等，可減輕焦慮和幫助睡眠，或可間接改善耳鳴。

●體操、游泳或按摩耳朵等有助減輕耳鳴症狀，但效果因人而異。

●約70.80％的耳鳴患者會伴隨不同程度的聽力損失，對於合併中度以上聽力障礙的病人，建議配戴適當的助聽器。因為助聽器可幫助接收正確、較清晰的外來訊號，且是病人想要聽到的聲音，讓聽覺中樞神經重新去處理這些外來訊息，進而忽略由內產生的耳鳴。

(中時電子報)