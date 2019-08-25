王姓男子與女友吵架開著車要到海邊散心，卻不慎自撞路燈，警方還在他車上找到改造手槍與槍枝。(翻攝照片)

壞天氣撿到槍！台南佳里警分局員警今天清晨在七股區三股里處理一件自撞車禍時，赫然在肇事的王姓男子車上發現一把改造手槍、2顆子彈及1顆彈殼，立刻通報警網前來，並將王男戒護送醫，頭上腫了個大包的他神色緊張，表示槍枝是過世友人所給，他怕被人發現都隨身攜帶，警方對供詞存疑，將積極追查槍枝來源，訊後依槍砲罪嫌將男子送辦。

據了解，這名30歲的王姓男子，颱風夜開車到安平區找女友，因發生口角衝突，他獨自1人負氣開車離開，想前往海邊散心，25日清晨開車經過國聖橋，從台17線轉往南39-1線與市道173線路口時，因不明原因自撞分隔島，還把路燈撞斷，安全氣囊爆開，王男也癱坐駕駛座上。

轟然巨響嚇壞熟睡中的附近住戶，連忙通報警消前來處理，佳里警分局三股所警員李俊儀、交通分隊警員曾揚修接獲勤務中心通報趕到現場，並幫忙王姓男子脫困，眼尖的員警在副駕駛座上看到1把改造槍枝，立刻回報支援，後續在車上又搜出9mm子彈2顆及1枚彈殼，經送市警局鑑識中心初步鑑定具有殺傷力。

開著名牌轎車的王男沒有酒駕，頭部及身體有擦挫傷，並無性命危險，在警方戒護下前往就醫，無大礙後再帶回分局製作筆錄，他坦承槍枝是自己持有，來源則是1名過世友人所寄放，警方對此說法存疑，將持續追查。

(中時 )