馬林魚先發投手山本喬丹被費城人打下場。（美聯社）

陳偉殷前役只投0.2局就被換下場，馬林魚25日再戰費城人，陳偉殷、金利(Tyler Kinley)等人再度登板。這次金利只投0.1局，陳偉殷撐到2局，沒有挨轟但被安打敲3分，由於馬林魚本來已經落後，無關勝敗。終場費城人以9-3獲勝。

馬林魚重點培養的山本喬丹沒有投好，先發到第4局挨了3分炮之後留下滿壘殘壘退場。接手的金利把壘上跑者全數送回，費城人單局打6分，自責分都算在山本喬丹頭上。

7局上落後4分時，陳偉殷登板，雖然K掉哈斯利(Adam Haseley)，但是連續保送弄到滿壘。狄克生(Corey Dickerson)兩好球之後的一發二壘打清空壘包，殷仔苦吞3分自責。第8局殷仔讓對手三上三下，又K掉了哈斯利，今日他送的兩K都是給同一人。

前役陳偉殷就是給菜鳥哈斯利敲出安打，失去第2分才被換下，還被迫「避開」投手派維塔(Nick Pivetta)。結果今日殷仔兩次K掉哈斯利報仇，第一次直接3顆好球將他解決，第2次則是一顆削到好球帶邊緣的曲球，讓哈斯利站著被三振。至於派維塔也遭費城人下放小聯盟3A。

(中時電子報)