台灣女網一姐謝淑薇今年溫布頓草地網球錦標賽捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）拿下女雙冠軍，今天她在Instagram分享自己和溫網女雙冠軍獎盃的合照，而且還是美麗的沙龍照，穿上禮服的謝淑薇大秀好身材，讓球迷都不知道眼睛要看哪裡了。

謝淑薇分享一張很有意境的黑白照，她穿著平口低胸禮服側躺著，旁邊放著她珍貴的獎盃，她簡單寫道：「溫布頓雙打冠軍獎盃。」

照片獲得球迷一致好評，要淑薇好好享受屬於她的光榮時刻，還有不少外國球迷留言，其中一位寫：「妳是我最欣賞的球員，很喜歡妳總是給我們帶來樂趣。」另一位則說：「妳跟獎盃這張合照太美了，妳一定很以自己的成就為榮。」

謝淑薇下一個挑戰就是明天點燃會內賽戰火的美網，世界排名第30的小薇排進女單第29種子，預計台北時間周二凌晨於第一輪出戰從會外賽打進來的斯洛伐克選手塞彼洛娃（Jana Cepelova），如果闖過前兩輪的話，第三輪32強可能遭遇美國小威廉絲（Serena Williams）、俄羅斯莎拉波娃（Maria Sharapova）兩位名將其中之一，小威和莎娃第一輪就狹路相逢，是今年美網首輪未戰先轟動的精采賽事之一。

(中時電子報)