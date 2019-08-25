鎮瀾宮董事長顏清標公開力挺韓國瑜，並暗批郭台銘「初選輸了不甘願」、「有錢是他家的事」。（王文吉攝

國民黨總統參選人韓國瑜取消25日台中競選行程，中午在豐原舉行的台中縣山海屯聯誼會秋節聯誼活動，由李佳芬代夫出征，會中藍營台中紅、黑派民代齊聲力挺韓國瑜。大甲鎮瀾宮董事長顏清標致詞時高喊韓國瑜當選，還暗批郭台銘「初選輸了不甘願，還蠢蠢欲動」。

台中縣山海屯聯誼會中午在豐原舉行秋節聯誼活動，包括前縣長廖了以、前議長林敏霖、張清堂及現任正、副議長張清照、顏莉敏等人均出席，現任國民黨市議員、台中縣退休議員、原縣府主管、鄉鎮市長代表會正副主席也共襄盛舉，400多人到場，席開40多桌爆滿。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標致詞時，力挺國民黨總統參選人韓國瑜，並暗批「郭台銘輸不起」，他說，國民黨總統初選結果，韓國瑜贏了17％，但是有人輸了不甘願，還在蠢蠢欲動，「喔...我說啊，歹性地快要凍未條，我說實在的」。

顏清標接著說，有人參加國民黨初選也是不服，我們大家要用眼睛來檢驗「言行不一」，「有錢是他家的事啦！」，最重要的是立法委員，更重要的是中華民國的總統「要選韓國瑜」。顏舉手高喊「韓國瑜」，台下呼應「蒜凍」。

顏清標在韓國瑜初選時，曾在其子、立委顏寬恒服務處閉門會見韓國瑜，當時顏清標曾大力推薦「讓韓國瑜出線，為大台中未來建設努力。」這是顏清標首度在公開場合表態力挺韓國瑜，甚至出手暗批郭台銘不團結。

(中時 )