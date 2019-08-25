蔡衍明董事長嗆中央社社長張瑞昌，過去在中時時，國台辦誰打給他講出來!(Youtube截圖)

英國《金融時報》記者席佳琳先前指控中時和中天受國台辦控制做新聞，乃至於民進黨祕書長羅文嘉指控中天接受中共資助，《中央社》立刻轉發新聞。旺中集團除中國時報社長王丰率領律師團與多位立委召開記者會，重砲抨擊民進黨政府，也一併提告第一時間加以引述報導的中央社等個人與媒體。

旺旺集團董事長蔡衍明於2019年7月19日16時在時報大樓，與平面媒體員工舉行溝通大會。他氣憤提到《中天》之前被日本新聞抹黑事件。

英國《金融時報》誣指大陸國台辦直接指揮中時集團編輯台，《金融時報》在2015年7月賣給「日本經濟新聞社」，和之前抹黑看中天電視台收五百元的《東京電視台》，恰巧是同一個老闆，都是「日本經濟新聞社」。

蔡衍明說，「我給你500塊要你家看中天也不太可能，我們在你家電視上裝追蹤器，你轉台就給你罰錢，不可能的事情嘛!就是黑我們嘛!以日本這種誠信的民族性，都會做出假新聞!你看這個世界上變成什麼樣子!」

蔡衍明批，《中央社》第一時間轉發《金融時報》的假新聞抹黑旺中，而中央社社長張瑞昌以前在中時做了8年的執行副總編輯，經過幾任的總編輯，他都是執行副總編輯。他嗆張瑞昌「國台辦誰打電話給他，那麼講出來!」他質疑張瑞昌為何不講，還是都是張打給誰聯絡?所以這件事到底怎麼樣，張瑞昌為什麼不講，「就是沒有嘛!」蔡董說「我們要求他下台!」

蔡董事長爆料，張瑞昌當時還沒退休「是民進黨的高層拜託我，說是不是可以讓他提早退休(過去中央社)，退休金照領。我說好啊!他要去幫忙就去幫忙，還對中國時報、對他的老東家做這種事!如果有，就是他，跟國台辦之間的勾結!」

(中時電子報)