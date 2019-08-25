新竹市立動物園「河馬樂樂入新厝」環境教育策展活動，從17日推出後大獲好評，市府特地在活動期間空下周一和周二共4天、300多個名額，讓弱勢族群孩子不用上網「人擠人」，也能包場入園一睹樂樂的風采。

產業發展處吳甲天處長表示，導覽活動邀請16個團體365名弱勢的大小朋友參加，一起分享河馬樂樂新家完工的喜悅， 並讓嶄新的市立動物園為孩子們的暑假增添難忘回憶。

新竹市基督教榮光全人關懷協會的小朋友20日參觀動物園，有寄養家庭3位約4歲大的小朋友，進入園區看見樂樂後更開心得手舞足蹈，志工說明資源回收的「便便紙」後，也開心展示拿到的河馬紙，希望開園後要再來玩。

仁愛基金會晨曦發展中心有位身心障礙者，小時曾到動物園看播放的黑白歷史影片，覺得目前新園區的動線相當流暢而乾淨，不論是與河馬樂樂相見歡、DIY製作便便紙或者遊園導覽，都是非常棒的1次體驗。

園長楊家民表示，這次為弱勢團體預留的導覽活動，號召20位志工及同仁協助進行導覽及河馬紙DIY，是活動中最溫馨的畫面，讓河馬樂樂入新家導覽活動別具意義。

(中時 )