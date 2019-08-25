市府上周在港南運河公園試辦獨木舟體驗活動，有上百名好愛者參與。（羅浚濱翻攝）

市府將疏通河道打造港南運河公園為「水陸兩棲」的親水聖地。（羅浚濱翻攝）

市府爭取經濟部水利署補助9千萬經費，辦理「新竹市港南運河水質水量優化」，疏通河道並淨化水質，讓港南運河公園打造為「水陸兩棲」的親水聖地，明年底完工後將可舉辦常態性獨木舟水上活動。

市長林智堅表示，港南運河寬20公尺、長1500公尺，區內水勢平穩，不受風浪影響，非常適合做為獨木舟練習的場域，市府向水利署爭取全國水環境改善計畫，獲核定補助經費改善港南運河的水質，以維護民眾親水與從事水上運動。

市府城市行銷處上週在港南運河公園試辦獨木舟體驗活動「試水溫」，活動開放報名後1小時內就額滿，當天吸引百名水上活動愛好者同樂，可見港南運河極具發展水域活動的觀光潛力。

城市行銷處指出，港南運河流速較慢，水源較少且無法控制，引入獨木舟等常態性親水活動，需要有穩定水質和定量基本水位，因此計畫針對水質深入研究並研擬淨化方式，避免淤塞以達到「水質無虞、水量平穩」的狀態。

在工程發包施作後，將進行渠道水引流暨水質監控、全區河道疏通及水質淨化等工程，改善運河水質與現有改造成果結合，預計2020年底完工，將可增加全區生態的豐富性，港南運河也將成為親子共遊的好去處。

(中時 )