一名男子於永安漁港彩虹橋落水，消防與海巡共同搜救將男子送醫。（邱立雅翻攝）

有遊客25日中午在永安漁港看見一名男子從彩虹橋上失足落水，趕緊向消防及海巡第八岸巡隊報案，兩單位人員緊急出動橡皮艇到現場，在遊客指認正確位置之下潛入水中將落水男子拉起，最後由消防人員在橋下找到該名男子，送醫急救後不治。

一名年約50歲男子被其他遊客發現從約4層樓高的彩虹橋上墜落，嚇得趕緊向消防隊報案，第八岸巡隊永安安檢所與永安消防分隊人員緊急穿上防溺裝備裝備開橡皮艇前去救人。

報案遊客在現場向消防隊員及海巡指認該名男子落水位置，並透露該名男子落水時間約在中午天氣炎熱橋上人潮較少之時。消防人員後發現水深僅2.5米，潛下水後發現落水男子身影，緊急潛水將男子拉上岸。

消防人員將落水男性拖帶至岸際並實施CPR急救，海巡人員協助將落水民眾固定於長背板送上救護車，該名男子由永安消防分隊送往省立桃園新屋分院急救後不治。警方正釐清男子身分並調查落水原因。

(中時 )