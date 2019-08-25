警消人員到場後，已將浮屍打撈上岸。(吳亮賢翻攝)

今日下午2時許有民眾報案，在五股區微風運河上出現一具浮屍，警消人員到場後，果然看見一具大體面部向下漂浮在岸邊，立刻將其打撈上岸，據了解，死者身穿橘色上衣、黑色短褲，疑似為女性，在岸邊也發現疑似死者遺留的衣物、證件，已通知家屬到場確認，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。

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