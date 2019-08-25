五股微風運河驚見浮屍 岸邊疑留生前衣物 15:432019/08/25 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五股區微風運河今日下午驚見一具浮屍，岸邊疑留有死者生前衣物。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警消人員到場後，已將浮屍打撈上岸。(吳亮賢翻攝) 今日下午2時許有民眾報案，在五股區微風運河上出現一具浮屍，警消人員到場後，果然看見一具大體面部向下漂浮在岸邊，立刻將其打撈上岸，據了解，死者身穿橘色上衣、黑色短褲，疑似為女性，在岸邊也發現疑似死者遺留的衣物、證件，已通知家屬到場確認，詳細事發原因仍待進一步調查釐清。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #岸邊 #五股 #衣物 #死者 #微風 也許您會感興趣 推薦閱讀 赤峰街姊弟戀命案 男獄中寫懺悔日記 11:522019/08/21 社會 五股工廠殘火 疑甲苯流出火勢擴大 12:332019/08/21 社會 新光三越、101強化功能 迎戰遠東 04:102019/08/22 財經要聞 五股海砂屋拆除 啟動都更 04:102019/08/22 地方新聞 港女控訴：示威被捕遭警凌辱 剝光衣物用筆掃胯 18:052019/08/23 兩岸 五股區貿商社區 90歲阿公阿嬤手繪卡娃伊卡通圖 18:422019/08/23 生活 微風信義之夜登場 「董娘」孫芸芸不走紅毯要拚業績 19:542019/08/23 財經 微風信義之夜 6小時封館派對拚4.6億元 22:092019/08/23 風格 微風信義封館之夜 營業額上看4.5億 04:092019/08/24 財經要聞 高級寢具預購戰 提前引爆 04:092019/08/24 產業．科技 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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