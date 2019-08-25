新竹縣祖父母節13鄉鎮市樂齡中心設有闖關遊戲攤位，橫山鄉「肌力訓練跳躍的音符」，祖孫闖關相當有趣。（羅浚濱攝）

李碧雲主任

825一年一度的祖父母節，縣府在自強國中舉辦「祖孫桌遊同樂會」，祖孫組隊玩以色列麻將「拉密」，市府則在文化公園舉辦「傳遞家庭新價值~祖孫做伙來風華再現」嘉年華會活動，都展現祖孫溫馨融洽的氛圍。

竹縣祖父母節以「樂學忘齡影展」為主題，播放13所樂齡學習中心自行製作的微電影宣傳影片，呈現特色課程及學員學習成果，會坦並設有預防失智或增加手腳協調的21種闖關遊戲，讓與會祖孫同樂。

主辦的竹東樂齡中心主任李碧雲說，今年祖孫桌遊同樂會是用以色列麻將「拉密」，由祖孫組隊進行3回合比賽，這項桌遊可讓老人家手腦並用，防止失智，更增進祖孫關係。受訪的阿婆們說，是在樂齡中心學會玩桌遊拉密，與孫子們一玩很有趣。

竹市祖父母節嘉年華會活動，由家庭教育中心志工編排「穿越時空祖孫情」舞台劇揭開序幕，穿插有獎徵答與台下觀眾互動。

高潮是「時尚爺奶」走台步，由各社區推薦1組「祖孫家庭」，讓長輩站上舞台，自信秀出子女、孫子設計的亮麗打扮，讓很多阿嬤都深深懷念起以前當「小姐」時期的美貌，透過打扮及走秀的溫馨互動，展現世代之間好感情。h

(中時 )