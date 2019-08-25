▲民眾利用颱風天撿拾漂流木，在運送中遭林管和警方查獲，仍被依違反森林法移送法辦。（林管處提供）

白鹿颱風過後，河川出現不少漂流木，讓不少人以為正是撿拾漂流木最好時機，但南投林區管理處提醒民眾，漂流木是屬國有財產，為全民所有，未經公告不得私自撿拾，籲請民眾切勿任意撿拾漂流木，以免觸犯森林法。

南投林管處表示，台灣因受地勢陡峭、水流湍急、地震頻繁，加上因颱風、豪雨帶來的瞬間高降雨量，極易造成山區林地土石崩塌，林木遭受沖刷至河川、水庫、海岸等地產生漂流木。

在颱風警報解除後，林管處就會與縣府人員就主要河川的漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經集運後尚有不具標售價值漂流木才會依規公告開放自由撿拾。

南投林管處強調，漂流木是屬國有財產，未經公告不得私自撿拾，籲請民眾切勿在豪雨過後，冒險進入河川行水區域撿拾漂流木而誤觸法令。

因為依森林法規定，竊取森林主、副產物，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。若為貴重木如紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟等加重其刑至2／1，併科贓額10倍以上20倍以下罰金，值得民眾注意。

(中時 )