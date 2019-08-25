真道理性，真愛台灣【媒體員工座談】系列-蔡衍明。(擷自YouTube)

旺旺集團董事長蔡衍明7月中在時報大樓舉行與媒體員工的溝通大會，蔡衍明在大會中提到，在2008年初接中國時報，被主管們問到辦報方向，他回應，「就是紅橙黃綠藍靛紫，看怎麼樣對台灣的未來好，就是什麼色」。

蔡衍明表示，他不懂報紙，08年初接中國時報與各主管開總編輯會議，當時主管們詢問他辦報方向，「我們原本是淺藍」，蔡衍明一開始並不懂什麼是淺藍，後來了解到淺藍指的是偏向國民黨，他直言，「我們很簡單，就是紅橙黃綠藍靛紫，看怎麼樣對台灣的未來好，就是什麼色」。

蔡衍明繼續說，那時很多人看不起他，而他書也讀的不多，只讀到高二，很多人說中國時報不是他創辦的，是買的，這讓他很傷心。之後，蔡衍明創辦了《旺報》，也辦得有聲有色，使他贏回不少面子。

蔡衍明強調，辦《旺報》的目的就是「台灣需要一份專門寫大陸的新聞」，讓台灣人了解大陸，第二是做翻譯，兩岸分離那麼久，很多用語互相都聽不懂了，對方認為重要的事，我們卻認為不重要，因此《旺報》就是要將大陸方面重要的事，寫成台灣人看得懂的。

(中時電子報)