旺旺集團董事長蔡衍明與平面媒體員工座談指出，他沒有心虛，才敢喊「真道理性，真愛台灣」。(圖擷自YouTube)

旺旺集團董事長蔡衍明7月中旬與平面媒體員工有一場溝通大會，他開誠布公地說，有任何問題都可問他。他首先提到，外界指控大陸補貼中國旺旺30幾億人民幣，他請大家認識清楚，中國旺旺是在香港上市的公司，他是大股東沒有錯，如果共產黨要補助他，給公司其他股東好處，然後剩下的好處才會分給他。至於媒體則是他個人的股份，這樣的指控合理嗎？

蔡衍明說，人家講我們(中國旺旺)10年來接受補助30幾億人民幣，這10年來我們繳了280億人民幣的稅。補貼比例是幾趴，可想而知。這和鴻海這些公司相比，繳的稅和返還款的比例，我們是不高的。而且全中國大陸不只台商，外商、日商，包括大陸企業統統都有返還款，他們用怎麼有辦法污衊我們呢？我們也一再解釋，反正有人講了就是真的，台灣會淪落到這個地步嗎？

蔡衍明告訴員工，有任何疑問他都會講，要對集團有信心，不了解會讓人沒信心，了解之後就會覺得旺旺人真的是正大光明，出去可以臭屁，從來沒有對不起台灣。他激動地說，「真道理性，真愛台灣」口號是喊假的嗎？誰敢喊這個口號？他沒有心虛才敢這樣喊。

(中時電子報)