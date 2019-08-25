前北農總經理吳音寧惹出不少爭議，最後在去年年底「被下台」，外界認為她是民進黨九合一大選大敗的「戰犯」，讓民進黨「搶了菜攤，丟了江山。」曾大力批評吳音寧的菜農林佳新，今日在臉書竟喊「我好想吳音寧。」原來他特地撰文諷刺懷念吳音寧的覺青，並說「好希望吳音寧能重回北農，讓台灣多數找不到好工作的年輕人重新燃起希望」

曾大力批評吳音寧的菜農林佳新，今日在臉書竟喊「我好想吳音寧。」他說，最近有群台派覺青開始拿菜價說事，開始懷念吳音寧在北農的日子。其實，佳新也非常懷念吳音寧。

林佳新說，吳音寧在的時候，讓我們知道原來實習生的年薪也有250萬，這真的讓佳新充滿希望。吳音寧是東吳大學畢業，佳新雖然只有高職學歷，如果也去當個實習生，就算沒有250萬，好歹也有200萬。

他諷刺，吳音寧完全看不懂財務報表，就能當上北農總經理。佳新同樣也看不懂財務報表，當然也能去當北農總經理。吳音寧可以拒絕去議會備詢，佳新一定也能辦得到。

吳音寧每天都花心思處理「殘菜」，說要提供給社福團體，完全不用在乎農民收益。林佳新說，自己也很會做善事，還定期掏腰包、號召朋友共同協助弱勢學童，所以佳新必定能勝任這項職位。

林佳新酸，吳音寧用公款買高級洋酒送禮，這點佳新更是強項，不但能買高級洋酒、還能買海尼根送那些高官。

吳音寧睡辦公室，台派覺青就說好棒棒。佳新連菜園都在睡了，必定能獲得更多台派覺青的掌聲。

林佳新說，一個看不懂財務報表、可以拒絕去議會備詢、對自己公司營業數字完全沒有概念，只要強調她會處理殘菜（你能想像張忠謀每天都說自己很會處理員工餐、完全不用管主業務嗎？），動不動還安排媒體採訪，讓大家知道他睡辦公室、他很愛台灣愛鄉土，就能年領250萬。

他最後諷刺「只要有滿滿的台灣價值，就能當250實習生！吳音寧能，佳新一定也能！吳音寧的存在，讓佳新充滿希望。佳新好希望吳音寧能重回北農，讓台灣多數找不到好工作的年輕人重新燃起希望！」

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(中時電子報)