天下雜誌事件“報告主任 我買到了？

蔡衍明董事長於2019年7月19日16時在時報大樓，與平面媒體員工舉行溝通大會。針對天下雜誌曾寫道蔡董事長2008年與時任國台辦主任王毅會面時，提及「報告主任我買到了」，蔡董事長則還原真相，並表示王毅又沒有叫他去買，怎麼會講「報告主任我買到了」。

蔡衍明首先提及，大家說國台辦他來買媒體，但他說買媒體真的是因緣際會，真的是緣分。他提及，陳雲林第一次到台灣來，困在晶華酒店，那是他第二次看到陳雲林，第一次在湖南，在一群人中認識、握手，蔡✖✖是誰他也不認識。

他提及，買媒體那次是在晶華酒店的時候，那時候國台辦的徐莽，兩人在小孩的時候就認識，還一起看過演唱會，徐莽還故意把他牽去排隊，如果那天有在的人都知道，大家排隊、台商排隊跟陳會長在敬酒。蔡董事長說他也去排隊，後來徐莽就說不用排隊，拉他去跟陳會長敬酒，徐莽也去跟陳雲林說「這個就是買三中的」，結果跟困在晶華的人說「唷好朋友」。蔡董事長強調「我根本不認識他，怎麼會是好朋友」。

此外，針對天下雜誌曾寫道，蔡董事長2008年與時任國台辦主任王毅會面時，提及「報告主任我買到了」，蔡董事長指出，王毅知道他們買了雜誌，王毅要見他，「我當然要去，我能不去嗎？」蔡說，他跟公司裡的趙宏利，他們則是還有一位叫楊毅還是誰，只有他們幾個而已，結果旺旺月刊去寫的內容，蔡說他沒有寫「報告主任我買到了」，但意思七八分就是這樣的意思。那個是怎麼樣的意思？蔡說大陸的同事在寫，就是會這麼寫，「意思就是我跟王毅主任見面啦」，蔡說因為跟王毅主任見面代表非常高階的，是部長級人物，所以對大陸人民來說不得了了，「他當然會去寫報告主任，買這個怎麼樣哦，將來促進兩岸團結」。蔡強調，這都是官話，那個時候寫的時候絕對沒有人在旁邊。該報導也稱蔡以身體三分之二坐姿坐在沙發上，蔡則認為，坐這樣子又怎麼樣，第一個，王毅年紀也比他大；第二個，王毅是當官的。他說若員工跟他見面，不一定也會坐一半椅子，這都合理的。

蔡董事長表示，因為旺旺月刊寫這樣子，害他莫口難辯。不過蔡表示，若別人講，只要講一句，「那個時候有誰在旁邊啦，沒有人」，蔡說除非他自己跟寫的人講說要這麼寫，寫說「我跟他報告我買到了」。蔡說王毅又沒有叫他去買，怎麼會講「報告主任我買到了」。蔡也提及王毅是找另外一個人去買的，但「不便講，事實他現在也買到了」。

(中時電子報)