真道理性，真愛台灣【媒體員工座談】系列-蔡衍明。(擷自YouTube)

旺旺中時媒體集團蔡衍明董事長於7月19日在時報大樓，與平面媒體員工舉行溝通大會。對於外界對旺中的諸多批評與不滿，蔡董事長也一一解釋。對於外界貼旺中標籤，「何謂紅媒？誰可以跟我解釋？」，他反問「我們不是中國人是哪裡人？」，並回應外界謠傳「旺中拿過中國共產黨的錢」，蔡衍明強調說，「美、日、藍、紅都出過」、「吃過旺旺的都是我的衣食父母」。

蔡衍明指出，「台商在大陸有兩百萬人，旺旺在全國(兩岸)地方都有廠，台商若有甚麼特權，還是特殊行業，甚至有傳言說大陸某鐵路是我(旺旺)包的」，對於這種說法，他反問，「是哪一條？拜託你說出來，用現在流行說法講求『一槍斃命』，蔡衍明強調『沒有』」。

而有傳言稱「大陸的軍隊在吃旺旺」，他也強調「絕對沒有」，「若是那樣我們的業務有夠飯桶(台語)！」，蔡衍明指出，他說的這些都是事實。他也向在場集團同仁喊話，下次再聽到這些不實謠言，就反問謠傳的人，「證據拿出來！」。

至於外界最關心的問題之一，外界質疑『紅媒』，「旺旺的錢到底是哪裡來的，你們有沒有拿中國共產黨的錢？」，蔡衍明澄清，「我們旺旺的錢，共產黨有出錢、國民黨也有出錢、美國人有出錢、日本人有出錢。只要吃過旺旺的人都有出錢」，蔡董事長直言「吃過旺旺的都是我的衣食父母」。

蔡衍明也藉機喊話，「若民進黨要搞我們的話也一樣一視標準，包括東森、TVBS、年代等，甚至壹電視上海分處，這些有沒有賺過人民幣？如果有，那是不是這些企業是不是紅媒？」，「甚至拿大陸的電視劇來台灣上映播放，那這樣是不是大外宣？」，「這做法也是紅媒啊」。蔡衍明認為「交流不是紅媒」。

(中時電子報)