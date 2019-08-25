今日下午1時許，新北市三重區重陽路某巷弄民宅內傳出陣陣異味，鄰居驚覺有異，趕緊報警求助，警消人員到場後，立刻破門而入，驚見54歲的陳姓男子倒臥屋內，已明顯死亡多時，據了解，陳男平時獨自居住，目前已聯絡家屬到場了解狀況，詳細事發原因，仍待進一步釐清。

(中時 )