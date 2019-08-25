鄰居聞異味 三重獨居男陳屍屋內 15:522019/08/25 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 54歲的陳姓男子平時獨居在三重區某巷弄民宅。(翻攝自google map) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今日下午1時許，新北市三重區重陽路某巷弄民宅內傳出陣陣異味，鄰居驚覺有異，趕緊報警求助，警消人員到場後，立刻破門而入，驚見54歲的陳姓男子倒臥屋內，已明顯死亡多時，據了解，陳男平時獨自居住，目前已聯絡家屬到場了解狀況，詳細事發原因，仍待進一步釐清。 (中時 ) #三重 #報警 #鄰居 #死亡 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 宜蘭直達三重新莊 最快年底上路 01:312019/08/21 地方新聞 《花甲》四嬸楊瓊華報警盼家人悔改 卻從此不往來 02:582019/08/21 娛樂 108歲奶奶慶生 許願住低樓層 04:102019/08/22 地方新聞 無恥男性侵小蘿莉 一聲岳父露餡 07:332019/08/22 社會 三重中高齡徵才活動 高年級實習生再創新人生 15:472019/08/22 生活 約女網友開房被照騙 男報警稱… 00:152019/08/23 社會 恐怖挺綠影片瘋傳 葉毓蘭：快去報警！ 14:022019/08/23 政治 三重先嗇宮發愛心 捐千斤白米做公益 16:252019/08/23 生活 鄰居爆具惠善異狀 渣男安宰賢最新慘況曝光 02:452019/08/24 娛樂 正妹女警揚威國際 世界警消運動會奪3金1銅 16:382019/08/24 生活 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 直播與男網肉體交疊 G胸女大生「躺著賺」慘了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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