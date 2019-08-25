T-80是蘇聯在解體之前的最後一種主力戰車，問世之後一直被北約集團頗為忌憚，雖然蘇聯在1991年解體，由俄羅斯接管了這些戰車部隊，不過它的性能仍然令美軍好奇，最近美國第一騎兵師的第3裝甲旅戰鬥隊「灰狼旅」(Grey Wolf Brigade)的士兵，剛好有機會測試T-80主戰車。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，曾經與北韓打過大規模戰爭的韓國，是美國所力挺的東亞盟國，所使用的武器自然也是以美系裝備為主，然而，韓國陸軍第3裝甲旅，居然有配備T-80U戰車，這應該也是東亞國家裡唯一配備T-80U戰車與BMP-3步兵戰車的部隊，因此美國陸軍第一騎兵師第3騎兵團第3營的士兵，在訪問韓國第3裝甲旅時，剛好可以試乘這批俄國主力戰車。

韓國怎麼會用到了俄國戰車呢? 原來在蘇聯最後幾年財政困難，曾與韓國有過貸款和經濟協議，然而蘇聯在1991年解體之後，新生的俄羅斯也無力償債，提出實物交易的可能，其中就包括「先進武器抵債」，一開始，韓國不同意這個方法，因為無法評價蘇式武器的價值，這與蘇聯不成熟的經濟體系有關，所以沒有明確的標價。不過到了1994年，韓國確定蘇聯先進武器的市場價值相當高，同意一半的債務可以經由武器轉換來折抵。

韓國陸軍T-80戰車(左)，與美系的K1戰車(右)的合照。(圖/Tanks. Being tanks facebook)

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的資料庫，俄羅斯在1995~ 2006年間，向大韓民國交付了43架T-80U主力戰車，和67架BMP-3 步兵戰車，相當具有規模，而且就帳面資料來看，T-80U可以稱的上韓國陸軍火力最強大的戰車，有著125公釐2A46型滑膛砲，比韓國以美製M1為藍本而製作的K1戰車的120公釐滑膛砲來的口徑更大。

(中時電子報)