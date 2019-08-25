國民黨對於抹黑造謠不在忍讓，直接提告。（國民黨提供）

國民黨面對外界各種謠言抹黑，決定不再忍讓，最近國民黨起底製造並流傳抹黑國民黨的影片，來源是號稱「生活理亂專家」的網紅「藍阿姨」。據國民黨搜集證據指出，這位名為「藍麗珠」的「藍阿姨」是綠營支持者，在網路上造謠攻擊國民黨，因此國民黨決定搜集證據正式向她提告。根據記者稍早搜尋，藍已經關閉相關臉書。

國民黨文傳會代理主委程美華表示，國民黨表示，該影片內容從頭到尾全是污衊造謠，除了誣指「國民黨利用買票將立委過半，簽和平協議引中共入台灣」等荒唐內容，甚至還有呼籲人民「用盡一切手段消滅國民黨」，「不是選舉而是戰爭」等涉及煽動暴力、恐嚇等內容，炒作仇恨、撕裂社會，充滿惡意。

國民黨強調，該影片內容嚴重煽動仇恨與恐怖氣氛，顯然涉及誹謗等違法之處，國民黨除了向刑事局報案，並在與律師研究後，對製作、散佈不實文宣者提告，請民眾及媒體勿再行轉載，避免觸法。

國民黨初步研究相關內容，質疑該影片為這位挺綠的「藍阿姨」所散佈，對這類扭曲不實之影片內容，國民黨表示絕不容忍，23日已經由程美華向刑事局偵九隊報案，呼籲警方能比照民進黨政府近日查察所謂「假消息」的用心，全力偵辦找出源頭。

程美華指出，主要是有人在line上轉傳一個抹黑國民黨的影片，內容抹黑國民黨買票、和平協議引中共入台等不實言論，上網搜尋後懷疑源頭是來自這位臉書名稱「藍麗珠」的人，藍同時也在網路上自稱「理亂達人」，會在臉書上開直播發表親綠言論，勸投蔡英文總統等等。

國民黨也反批民進黨，千萬不要用沒有道德、沒有品味的方式汙衊國民黨。當前會引來中共侵襲台灣的是台獨主張，民進黨政府從未放棄過操弄台獨議題，處處打出恐中牌恐嚇民眾，提升兩岸敵對意識，造成兩岸關係緊張，進而影響民眾生計。

(中時 )