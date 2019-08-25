基隆市中正區長潭段（望海巷）有4筆土地，原本是寶得利集團要蓋度假飯店用，但受陸客不來影響，23日已公告委託仲介拍賣。（空拍專家張東隆提供）

受到陸客限制來台的影響，專門經營一條龍式陸客團的寶得利集團，23日發布訊息稱，已決議委託仲介公司出售基隆市中正區長潭段（望海巷）的4筆土地。據了解，這段土地原先是要打造度假飯店使用，因此在2014年向20戶居民收購，有居民得知後氣得說，早知只是要做轉賣，就會住下去、不搬了。

望海巷如今有約20戶的空屋，人去樓空已近5年，寶得利2014年5月29日發布公告指出，長潭段等4筆土地，總面積1萬6612平方公尺，折合約5025.13坪，每坪約9萬元，交易總金額為4億5226萬元。

不過，大陸8月1日起限制陸客來台，寶得利董事會於是在23日公告稱，22日決議通過，委託仲介公司出售該4筆土地，以活化公司資產，充實營運資金，授權董事長進行處分該土地。

「早知道就不賣了！」有住戶抱怨，當初寶得利要收購土地，要他們拆遷，還因此打過官司，近年官司才處理好，豈料寶得利現在因為資金周轉不靈，沒有要開發蓋度假飯店，想轉賣了，實在是讓人生氣，早知道就繼續住，不搬了。

地方人士指出，這些房子就在望海巷公車站對面靠山處，已經空屋4、5年，都沒人住，有聽說有財團要蓋飯店，當初還有屋主才剛裝潢好，就被收購。長潭里長鍾麗美則說，住戶都已經搬走4年，也有聽說賣土地這件事。記者25日致電寶得利公司，但無人接聽。

(中時 )