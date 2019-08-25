李佳芬上台致詞時，藍營中央、地方民代也站到身旁力挺，營造大團結氣勢。（王文吉攝）

李佳芬代夫出征中台灣，參加山海屯聯誼會餐敘，直言「2020總統大選將是地方自治史上最慘烈的選舉！」（王文吉攝）

大台中民代組成的山海屯聯誼會25日在豐原舉辦秋節聯誼餐敘，包括藍營台中紅、黑派重量級大老均出席，大甲鎮瀾宮董事長顏清標登高一呼，籲國民黨團結力挺韓國瑜。韓國瑜的妻子李佳芬也獲邀到場，她致詞時直言「2020總統大選將是地方自治史上最慘烈的選舉！」

歷屆總統大選視為搖擺州的「中台灣」，是藍綠陣營的兵家必爭之地。韓國瑜因白鹿颱風留守高雄，並取消25日台中競選行程，由李佳芬出席山海屯聯誼會活動，李佳芬上台時，藍營民代也站到身旁力挺，營造大團結氣勢。

由於李佳芬日前參加活動，與永康商圈協進會理事長李慶隆十指緊扣，被傳得沸沸揚揚。李佳芬致詞時表示，她每天被「黑」到笑容越來越少，她常要韓國瑜講個笑話來聽，韓國瑜也是信手拈來，講到她笑開來。

李佳芬說，現在電視打開、媒體打開，每天都在黑韓，簡直是「抹黑無上限、道德無下限」。大家都很擔心他們，所以她告訴自己一定要把心情恢復起來，他們已有心理準備，這次大選將是地方自治史上最慘烈一次。

李佳芬半開玩笑地說，被「黑」沒關係，她告訴韓國瑜會買最好的洗面皂「回家把臉洗一洗就好了！」她也告訴在場人士，「會把韓國瑜身體照顧好，拜託大家幫韓拚選票。」

李佳芬說，台中挺韓開第一槍，讓整個陣營震撼，台中的溫暖讓他們點滴在心頭。她來自雲林鄉下、韓國瑜出身台北眷村，都是基層的民眾，參選是希望讓台灣民眾過好日子。

(中時 )