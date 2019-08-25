醫華生技公司董事長黃忠諤被控檢測癌症晶片是一場騙局，黃今下午跳出來反擊，遞狀控告美國UCLA（加州大學洛杉磯分校）台籍教授曾憲榮惡意抹黑，涉嫌妨害名譽罪，另外曾男向大陸公司募資，盜賣醫華生技研發的人工智能軟體，違反營業秘密法。

針對週刊報導醫華生技宣稱能靠幾滴血，就能在短時間檢測出癌細胞，獲得麗寶生醫20億元的訂單。黃表示，醫華生技自主研發「CAT人工智能軟體」，檢測血液中的癌細胞，並透過人工智能自動捕捉腫瘤細胞。

但黃卻遭到曾指控技術是他長年研究結果，遭到黃偷走核心檢測晶片，現已被美國聯邦調查局FBI調查，但黃反指曾的抹黑子虛烏有，技術都是由醫華生技團隊自行研發，「完全就是美國大牌教授霸凌台灣本土助教。」

黃在律師陪同下到地檢署控告曾，針對他非法取得機密資料，竄改研究數據等不實指控，控告妨害名譽，另外，曾將醫華生技研發的「人工智能辨識軟體」售予大陸公司2億人民幣，則涉嫌違反營業秘密法，預計將在下午向士林地檢署遞狀提告。

(中時 )