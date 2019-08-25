統一獅老將「嘟嘟」潘威倫第10度挑戰生涯第141勝紀錄成功，不過後半比賽差點讓富邦悍將翻盤，獅隊終結者陳韻文於8局下僅領先2分、滿壘時，與主審有好球帶爭執。今日賽前陳韻文表示當下僅是詢問主審而已，「因為之前搞掉過嘟嘟前輩1、2次勝投，所以很想守下來。」

昨日潘威倫取得勝投資格退場後，8局下半獅隊僅有2分領先，遇上滿壘危機時，陳韻文對上悍將強打林益全，陳韻文一顆偏內角球讓主審林金達判為壞球，當時陳韻文仰頭看天表達不滿，雖然下一球成功三振化解悍將攻勢，不過結束半局後陳韻文忍不住走向主審，似乎對上一球判決有疑問。

「我自己感覺那顆是好球，對打者來說也是好攻擊的區域，但從裁判角度覺得是壞球，結束半局後走上前只是問說『是好球吧？』，主審說偏內角，後來我就走進去了。」陳韻文解釋當下的舉動只是想詢問看看而已，不過觀眾看起來可能覺得比較激動。

潘威倫生涯第10度挑戰追平聯盟紀錄的141場勝投，陳韻文其實非常想幫前輩守住勝利，「嘟嘟前輩在上半季就有機會拿到141勝，但我曾經(後援)搞掉1、2次，對他很不好意思，所以上場時很想守下來，情緒比較亢奮一點。」

對於陳韻文走向主審詢問的舉動，代理總教練劉育辰提醒陳韻文應該要沉住氣，認為他抗議的時機不對，9局下還需要陳韻文的情況，如果他再往前走1、2步，可能就被裁判趕出去，會對球隊很不利。陳韻文表示，「不過我後來想想，覺得詢問舉動有對也有不對，畢竟如果下一顆被打出去還是我要承擔，只是想詢問看看。」

而陳韻文昨日在9局下半成功替球隊守住勝利，同時拿下他本季第19次救援成功，追平生涯最高紀錄，暫居本季救援王。對此陳韻文平常心看待，「後援投手這個位置也不是每場都能拿下來，還是要靠團隊，球季還在進行中，剩下26場比賽變化很大，保持好狀態最重要。」

(中時電子報)