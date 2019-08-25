總統蔡英文今回應台北市長柯文哲日前稱等著看她(蔡)交出「國政成績單」，蔡今受訪時說，「我的成績單交給人民，不會交給特定政黨或政治人物」，柯P今再回應「全台人民都想知道蔡總統的『台灣價值』」。網友也紛紛留言「這題不好答啊」、「台灣價值就是黨證」。

柯文哲日前在電視專訪中提及，9月17日前，他等著看蔡總統交出國政考卷，若蔡總統能把台灣帶到更好的方向，他就不用選總統。而蔡總統今(25日)回應稱，「我的成績單是交給人民的啦！我的成績單不會交給特定的政黨或特定的政治人物」。

對此，柯P中午出席台北市中元普度祈安祭典，會後接受媒體聯訪時表示，「全台灣人民都想知道蔡總統的『台灣價值』為何，她應該講清楚」。柯文哲說，以前是蔡總統考別人，「現在輪到人家問妳了啊！」

相關新聞議題在網路引起熱議，批踢踢網友紛紛留言稱「這題不好答啊」、「台灣價值就是黨證」、「綠=台灣價值」、「台灣價值就是黨證」、「看小菸避重就輕真他X智X」、「超買重罰十五萬，台灣價值」、「笑死」。

(中時電子報)