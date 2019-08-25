隔了將近1個月，加拿大卑詩省（British Columbia）史上最大頭獎6000萬美元（約新台幣18億）得主終於現身了！85歲退休漁夫卡塔里尼克（Joseph Katalinic）現身領獎，並透露原本將彩券放保險箱，打算平靜過日，但自己一個半月前才動膝蓋手術、加上姊姊上週過世，讓他體悟「生命比獎金更重要」，才決定領獎及時行樂。

綜合外媒報導，卡塔里尼克現居列治文（Richmond），是名退休20年的漁夫。卡塔里尼克不敢相信自己竟中了史上最高的6千萬美元獎金，先到買這張彩券的店家對獎，之後又跑了2家便利商店掃描才確認。

確認中獎後，這名退休漁夫回家喝了一杯蘇格蘭威士忌，他第一個分享喜悅的對象是大女兒，「她哭得像鬼哭神號。」老翁形容大女兒激動的反應，逗笑在場媒體。

卡塔里尼克表示，原本不想這麼早領獎，於是先把彩券放在保險箱。但自己一個半月前才動了膝蓋手術，加上姊姊17日過世，讓他體悟人生應「及時行樂」，才決定出面領獎。

未來他計劃帶家人到夏威夷度假，再去他父母老家歐洲城鎮弗林弗倫，他也透露中獎彩票是在溫哥華南部購買的。

(中時電子報)