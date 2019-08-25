國小學生月底就要開學，小一新生進入群體生活，同學間互動較為頻繁，萬一有人生病，容易群聚傳染：縣府衛生局提醒即將入學的幼童於「出生滿5歲至國小入學前」要接種完3劑疫苗，以提高防疫力，衛生局指接種疫苗還是預防傳染病最有效的方式，尚未接種者可至各鄉鎮衛生所接種，讓孩子在進入國小前產生完整保護力。

衛生局指出，南投縣即將進入小一的新鮮人有3,822人，其中麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗接種率88.36％、活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗一劑」接種率87.65％，白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗接種率82.29％，以上3項疫苗全數完成率僅78.7％，尚有814位學童未完成3劑接種。

由於幼兒自出生至3歲前，需密集施打的基礎疫苗共17劑，但為延續及提升嬰幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，滿5歲至入小學前再追加接種3劑疫苗，因接種間隔時間較長，容易被家長忽略，因而提醒家長注意。

(中時 )