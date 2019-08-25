800條短視頻x百萬點擊量x嘉賓雲集 體驗營圓滿閉幕

8 月 23 日下午，2019 兩岸青年城市體驗營在上海大學延長校區順利落下帷幕。經過5天的學習與交流，130名兩岸青年學子創作出許多優質且傳播度極廣的短視頻作品。在經過激烈的大評比之後，各個獎項最終揭曉。

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在頒獎典禮上，上海市台辦副主任王立新致辭。他說，大家通過短視頻將在上海的體驗定格成永恆，充分彰顯出兩岸同源同根的文化之脈。他希望兩岸青年努力實現夢想，不負韶華。

上海大學黨委副書記、紀委書記段勇說，他希望“兩岸青年城市體驗營”項目可以在上海大學持續辦下去，成為學校教學科研和對外交流的一個品牌項目!

旺旺集團神旺控股執行總經理特助蔡紹雲女士表示，旺旺集團一直致力於為兩岸青年文化交流搭建平臺，她希望體驗營不僅能讓大家感受上海的魅力，還能讓大家學習新的技能， 收獲深厚友誼。

中國台灣網副總經理張娜則說，我們特別開設線上專區，推廣展示學員們的短視頻作品。希望大家都及時瞭解最新鮮的資訊。

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玩轉短視頻 創意大比拼

在這5天里，同學們圍繞旺旺Fix Body和支付寶兩大命題，學習短視頻商業化及其應用、短視頻拍攝技巧、廣告創意、 海派文化、創意傳播管理和智能營銷等方面的內容，還深入到上海外灘、西岸藝術區、田子坊等城市文化“打卡地”進行短視頻創作。短短幾天時間，大家累計創作短視頻作品800餘條，在西瓜視頻、微博等平臺累計播放量數百萬次。

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經過評審專家的專業評審，活動評選出了最佳團隊精神獎、最佳團隊協作獎、最佳作品發布量獎、最佳作品播放量獎、最佳剪輯獎、 最佳攝影獎、最佳創意獎、最佳表演獎、全場大獎以及旺旺Fix Body組和支付寶組各一二名獎項。

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結營儀式上，主辦還為本次活動的評審專家、導師、督導、助教和協辦企業旺旺集團與支付寶頒發了感謝狀，感謝他們對活動的辛勤付出與大力支持。

搭建友誼橋 未來更可期

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來自吉林大學的李譽嬌和台灣成功大學的邱鬱惟則說了自己的一些感受，短視頻命題讓大家對這個具有廣闊前景的領域有了更多的瞭解和接觸，同時也通過體驗營加深了兩岸青年之間的瞭解，彼此結 下了深厚友誼。

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旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛在儀式上進行總結發言。林淑黛總經理希望大家珍惜彼此的情緣，帶著這份難得的友誼攜手走向美好未來。嚴院長則把“思路決定出路，戰略決定未來，細節決定成敗”一句送給大家，希望大家把握當下，贏得未來!

最後大家來到大草坪合影留念，雖然5天的時間有點短，不過這短暫的相處，已經讓同學們開始信任，成為好朋友，同學們之間說的最多的一句話就是“江湖再見，後會有期”。

上海市台辦副主任王立新，交流處處長王躍，上海大學黨委副書記、紀委書記段勇，中國台灣網總經理兼總編輯鄭月文，副總經理張娜，旺旺集團神旺控股執行總經理特助蔡紹雲，旺旺中時文化傳媒總經理林淑黛，支付寶整合營銷專家 廖菲菲，上海大學黨委宣傳部副部⻓、文明辦主任王晴川，上海大學 港澳台辦主任崔巍，上海大學新聞傳播學院黨委副書記韋淑珍，上海 大學新聞傳播學院副院長楊海軍，和來自豚首娛樂、快雲科技、秀美 傳媒、田+電子商務、台商周報、生米組成、劇星傳媒、攜程，以及 復旦大學、武漢大學、四川大學、上海外國語大學、首都經貿大學、 上海大學的各位嘉賓出席活動。結營儀式由上海大學新聞傳播學院院長嚴三九主持。

(中時電子報)