劉覲瑜的木頭拼貼作品，外形討喜，連苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮都讚譽有加。〔謝明俊攝〕

劉覲瑜除了在雙連國小外，還到多所小學教習學生木頭拼貼創作。〔謝明俊攝〕

在卓蘭鎮農特產品行銷會場一隅，攤架上以木頭拼貼而成的貓頭鷹，模樣生動討喜，創作木頭貓頭鷹的劉覲瑜本只是一個純樸農婦，卻因接連家變，必須獨自挑起家中生計，撫養愛子和2名男孫，生活困頓下卻激發劉覲瑜的創作本能，利用廢棄木材及拾來的種子作出可愛的貓頭鷹木像，引來苗栗縣多所國小邀請劉覲瑜到校教習學生拼作木貼貓頭鷹。

劉覲瑜今年已近7旬，她是土生土長的卓蘭人，嫁到卓蘭鎮郊偏鄉坪林社區，第一次遭遇家變是丈夫在45歲就中風病逝。沒想過了幾年，長子在37歲那年，竟也中風半身不遂，媳婦不願跟隨來到偏鄉照顧先生，劉覲瑜只得將長子連同2個稚齡外孫接回坪林老家照料。

過去，劉覲瑜以前曾經種蘭花自娛，開始要養家活口，就從種蘭花開始，但國內蘭花市場日漸衰退，逼使她在4年前，改種在辦公室較討喜的多肉植物，還替自己農場命名為「多肉蒔光」。

命運多舛的劉覲瑜，原想種植多肉植物，不必太過費心照料，沒想全球氣候突變，2年前夏天氣溫過高，以及山區多雨，卻造成她園內的多肉植物大量死亡，虧損連連，劉覲瑜有客家婦人堅忍的性格，不向命運低頭，無意中看到木頭拼貼藝品，她心想這些材料在鄉間四處可尋，於是嘗試著去學習木頭拼貼，再經過一再改進努力，製作出她的代表作貓頭鷹。

劉覲瑜製作木頭拼貼的材料，除了隨處可得的木頭片外，還到台中、南投山區撿拾青剛櫟等樹木種子加在創作中，更增作品的活潑多變，讓她的木貼貓頭鷹獲得許多人喜歡好評。

不懂得利用網路行銷的劉覲瑜，起初苦於作品賣不出門，但幸好老家旁邊的雙連國小校長沈羿成替她上網宣傳，打開了劉覲瑜貓頭鷹的知名度，讓更多人喜歡她的作品，更讓她有了拓展作品範圍的動力，從雙連國小開始邀請劉覲瑜教導學生創作木頭貼圖後，又有多所小學邀請劉覲瑜到校教習，讓劉生活無虞後開始回饋雙連國小，讓偏鄉充滿了濃厚的人情之美。

(中時 )