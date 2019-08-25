「旺董」蔡衍明和員工進行溝通大會。

旺旺集團董事長蔡衍明上個月19日和平面媒體員工進行溝通大會，談到「中天會不會被關掉」，他笑說員工會煩惱，他也很煩惱，但我們就是「真道理性，真愛台灣」，做的事就是為了2300萬人，並強調自己從沒為了個人利益，要求員工去報導新聞。

蔡衍明也說到現在台灣的問題，就只有「兩岸問題」，那要怎麼解決兩岸問題，就是讓大陸放心就好，「我們認同自己是中國人嘛」，他也表示自己不是反民進黨，也不是支持「深藍」，他也坦言媒體有責任，但不應該是NCC管得這些問題，「真正要管的是媒體不能跟政府勾結賺大錢」，但強調我們都沒有。

蔡衍明更說如果中天真的被關，那也沒辦法，但他會想辦法帶大家看要做什麼，幫助大家做別的，他也鼓勵大家轉型，因為社會還是需要文人的頭腦和智慧，「那民進黨如果真的要我把關掉，這也是天命，沒有辦法的事情，但我希望民進黨裡面還是有一些有道德心的人，真的有心為台灣做事的人」。

(中時電子報)