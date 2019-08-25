台灣約有30萬名顱顏患者，其中約有5分之1面臨經濟困難，家人多仰賴臨時工、打工過活。不只教育費、交通費付不出，看病也被視為奢侈的事。為照顧貧困顱顏患者，羅慧夫顱顏基金會急需募集1200萬元，協助孩子接受教育、醫療照顧及心理修復。

曾有偏鄉的貧困顱顏患者，因沒有錢接受治療，口齒不清、難以進食，連帶影響語言發展與營養吸收。因說話難以令人理解，人際互動屢屢碰壁，某些顱顏患者甚至因此被誤以為患有智能障礙。

貧困扼殺了顱顏患者生命中的許多可能性，羅慧夫顱顏基金會資源開發組主任陳依伶表示，某些患者付不起就醫交通費、幼兒園學費、自費醫療費用等，除了病情受影響，更阻礙了社會適應。

患有顱顏裂的唯唯，家中只有姑姑有工作能力。4歲那年，阿嬤想讓她進入幼兒園，卻力不從心。擔心她發展遲緩的阿嬤，在接受了羅慧夫顱顏基金會的資助後，透過「安心上學」計劃，成功讓唯唯受教育。現在的她已經9歲，熱愛唱歌，未來希望成為一名歌手。

為幫助顱顏患者接受教育、醫療照顧、心理修復，羅慧夫顱顏基金會急需1200萬的募款。即日起，民眾捐款滿500元，將獲贈「youre unique」刺繡飲料小提袋；捐款滿1000元以上者，則可獲得《BeautyEasy》保養品。陳依伶呼籲民眾積極響應，共同守護顱顏患者的未來。

(中時 )