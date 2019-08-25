旺董蔡衍明親自解析主張「無色覺醒」的由來。(翻攝自YouTube)

旺旺集團董事長蔡衍明，於2019年7月19日16時，在時報大樓與平面媒體員工舉行溝通大會，旺董在過程中提及旗下媒體推動的「無色覺醒」主張，親自解釋了由來與理念。

旺董表示，所謂的「無色覺醒」就是「黨外」之意，回想自己小時候，在日新國小、蓬萊國小一帶常有黨外人士去演講，當時父母都躲在後面的後面聽，甚至有點不敢聽的態度，而他本人則是站第一排拍手，如今主張「無色覺醒」，理由是國民黨、民進黨及各黨派支持者的人口，不過佔台灣人口的6%左右，主要的藍、綠兩黨，算是台灣政界的「菁英」，兩邊派出各自的隊伍人馬猛烈廝殺， 直言「(剩下)94%都呆瓜，都是支持你們其中一個」。

而選出結果後，又要面臨藍綠惡鬥，痛呼：「你對得起94%嗎？你們(國民黨、民進黨)認為對得起我們嗎？」，旺董表示自己不是支持國民黨，如過民進黨做得好，他也是支持，因此覺得最好的方式就是回歸基本，回想小時候接觸的「黨外」的心態，主張「無色覺醒」。

(中時電子報)