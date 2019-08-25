今年八二三砲戰紀念特別熱鬧，除了國民黨，民進黨跟代表白色力量的台北市長柯文哲都搶著要沾光，反倒是高雄市長韓國瑜沒參加任何八二三紀念活動。國民黨立委陳學聖今天拿著20年前的舊照指出，有八二三的遺族特別感謝韓，20年前當立委時就在關注八二三遺族的權利，後來幾次活動，遺族能受邀到金門參加追思活動，正是韓一手促成的。
陳學聖表示，過去這一個月來，823砲戰陣亡烈士遺族一直和他密切聯繫，希望能在823砲戰61週年活動，邀請韓國瑜陪他們一起去金門，讓他們表達深深的感謝。因為20年前，韓國瑜還在擔任立委時，是最為823烈士遺族爭取權利的。
一名跟陳學聖聯絡的郭先生指出，他三歲時，爸爸就在823砲戰陣亡，母親傷心過度，四年後也走了，只留下一家孤兒徬徨無依。直到韓國瑜任立委時，韓開始高度關注遺族的權益，這問題才逐漸獲得重視，也才促成後來40週年、50週年、60週年遺族得以獲邀前往金門參加追思活動。
陳學聖也公布郭先生傳來的照片，照片中是前行政院長唐飛跟時任立委的韓國瑜靜靜在旁陪同，這是20年前首次邀請遺族參加在金門的追思活動。陳當時也在立法院，和韓是同事，但如果不是郭先生這回請他代邀韓國瑜，都不甚清楚背後這段往事。雖然韓國瑜今年最終仍未能前往，但真的照片會說話，沒什麼特別用意，只是敘說了一趟未能成行旅程的幕後鮮為人知的過往。
陳學聖也批評民進黨，民進黨說這是國共內戰，所以小英不來金門。今年是大選年，小英來金門了，但說的是「中華民國台灣」，金門、馬祖又在那裡？這裡面充滿了太多的政治算計，不論在金門，或在台北「柯郭王」的合框，真正的主角，真正的英雄反而不見了，尤其是烈士遺族。
(中時 )
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