時任立委的韓國瑜與前行政院長唐飛陪同烈士遺族到金門參加追思會。（陳學聖提供）

今年八二三砲戰紀念特別熱鬧，除了國民黨，民進黨跟代表白色力量的台北市長柯文哲都搶著要沾光，反倒是高雄市長韓國瑜沒參加任何八二三紀念活動。國民黨立委陳學聖今天拿著20年前的舊照指出，有八二三的遺族特別感謝韓，20年前當立委時就在關注八二三遺族的權利，後來幾次活動，遺族能受邀到金門參加追思活動，正是韓一手促成的。

陳學聖表示，過去這一個月來，823砲戰陣亡烈士遺族一直和他密切聯繫，希望能在823砲戰61週年活動，邀請韓國瑜陪他們一起去金門，讓他們表達深深的感謝。因為20年前，韓國瑜還在擔任立委時，是最為823烈士遺族爭取權利的。

一名跟陳學聖聯絡的郭先生指出，他三歲時，爸爸就在823砲戰陣亡，母親傷心過度，四年後也走了，只留下一家孤兒徬徨無依。直到韓國瑜任立委時，韓開始高度關注遺族的權益，這問題才逐漸獲得重視，也才促成後來40週年、50週年、60週年遺族得以獲邀前往金門參加追思活動。

陳學聖也公布郭先生傳來的照片，照片中是前行政院長唐飛跟時任立委的韓國瑜靜靜在旁陪同，這是20年前首次邀請遺族參加在金門的追思活動。陳當時也在立法院，和韓是同事，但如果不是郭先生這回請他代邀韓國瑜，都不甚清楚背後這段往事。雖然韓國瑜今年最終仍未能前往，但真的照片會說話，沒什麼特別用意，只是敘說了一趟未能成行旅程的幕後鮮為人知的過往。

陳學聖也批評民進黨，民進黨說這是國共內戰，所以小英不來金門。今年是大選年，小英來金門了，但說的是「中華民國台灣」，金門、馬祖又在那裡？這裡面充滿了太多的政治算計，不論在金門，或在台北「柯郭王」的合框，真正的主角，真正的英雄反而不見了，尤其是烈士遺族。

(中時 )