11歲的小敏，還未出生就被診斷出雙側唇顎裂，唯有阿祖堅持讓她來到世界。出生後的她被父母拋下，沒有收入的阿祖靠著各界幫助，陪小敏渡過各種難關。因接受過長庚醫院顱顏研究中心主任羅綸洲的治療，小敏立志長大後成為像他一樣的醫師，造福其他顱顏患者。

來自桃園中壢的小敏，出生後不久，媽媽便離開家。當完兵的爸爸則因誤交損友，經常出入看守所，家中的照顧責任都由阿祖一肩扛起。沒有收入的阿祖，孩子都不在身邊，一人辛苦地負擔小敏的醫藥費、奶粉錢等生活開銷。

小敏1歲時，因不堪照顧壓力，阿祖只好為她尋找寄養家庭。4歲那年，寄養機構準備將小敏送到國外出養，爸爸也回到家，承諾改過自新，思念小敏的阿祖便將她接回。事後，爸爸再度被捕，阿祖與小敏再度相依為命。

眼見小敏就快上幼兒園，阿祖擔心她被人欺負，便到處尋找醫療資源。此時，她輾轉認識了羅綸洲的親友，小敏便開始接受羅綸洲的治療。家中經濟拮据的小敏，成功地接受顱顏手術，把嘴巴的縫修補好，進入校園生活。

回憶起過去，阿祖雖然感覺人生際遇不太順遂，但仍感謝小敏、羅綸洲及羅慧夫顱顏基金會的陪伴。小敏的成長過程接受過許多人的幫助，她也養成了乖巧、懂事的個性，從來不讓阿祖操心。

適逢祖父母節、羅慧夫顱顏基金會30週年，小敏在台上大聲說出想當醫師的心願。她期許自己能像羅綸洲一樣，幫助顱顏患者，同時改善家中環境，讓阿祖不再為房租煩惱。

(中時 )