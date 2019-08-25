首屆獲國家品質標章認證肯定的防蚊液來自苗栗青年詹益昕之手，他堅持以天然原料製作無負擔產品，近兩年研發產品屢獲評鑑認證，更打進機場免稅市場。
詹益昕辭去工程師工作後，為了家人肌膚問題，投入研發手工皂與修復霜產品，親自把關原物料。他說，由於市面上手工皂成分來源交代不清，因此嚴選全世界排名前10名橄欖油以及國際一級精油源頭廠，並以永康八號創業打響名號。
去年詹益昕夫妻以自家研發的經典修護霜勇奪2018世界品質評鑑大賞銀牌獎項，今年再以防蚊噴霧榮獲2018SNQ國家品質標章防疫產品類認證。由於歷年來有近百支防疫產品類產品送審皆未通過認證，詹益昕研發的防蚊噴霧首開先例，拿下首屆認證肯定。
詹益昕表示，產品堅持以天然且對人體無負擔的原料製作，且打進桃園機場出境大廳銷售平台，他強調，堅持品質就是最好的故事、最好的行銷方式。
(中時 )
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