旺董蔡衍明談兩岸關係，提及台灣與大陸差距越來越大，台灣要勇於認輸，才能迎頭趕上。（圖／取自Youtube）

2019年7月19日16時，蔡衍明董事長於時報大樓與平面媒體員工舉行溝通大會，談及兩岸關係時，蔡董事長表示：

其實兩岸你怎麼可以不需要交流？各位你們到大陸，大陸是誰的，大陸是我們的耶，怎麼證明？你到名勝古蹟去，跟大陸朋友去名勝古蹟看一看，你看到名勝古蹟寫的字，你叫他念念看，他念不出來，我們念得出來，那當然是我們的，沒事要把那個讓給別人，這個是不是我們頭腦有問題，難道現在做中國人那麼丟臉嗎？民進黨在講，他們一天到晚恐嚇我們，我跟你講，就是不想打你才要一天到晚講打嘛，真的打你要跟你講喔？是不是？

台灣和大陸差距越來越大

我覺得兩岸的問題，其實統一也好，其實2008年我就講過，我說統一是早晚的，被罵得要死，但是經過這些年，統一一定要讓我們心平氣和、歡喜甘願。其實我們現在輸大陸輸多少，目前台灣唯一贏大陸的就是言論自由，就是媒體隨便你寫。今天記者問，王丰社長就講了，我們台灣現在贏大陸，唯一的就是這些，你現在又要把它抹滅掉，那你不就代表全部通通輸光光？

其實兩岸之間我們輸太多，包括你們很多人沒有去大陸，你去大陸連花錢都不會花，走到哪裡都支付寶，我到去年才辦支付寶，為什麼？（因為）信用卡不行啦，譬如說朋友出去，我說我要請客，他說他要請客，到時候變成他請客，因為我付錢比他慢，好像我故意要讓他請客，他們刷10秒解決，我用信用卡5分鐘。那數鈔票，以前我口袋喜歡帶現金，現在他們不會數鈔票了呀，比以前人家說美國不會數鈔票，現在真的不會數鈔票的是大陸。

要有認輸的精神 不要賭氣

我們輸人家多少？但是我坦白講，輸就是輸，我們要有勇於認輸的精神，我們才知道怎麼迎頭趕上，不用一天到晚跟人家賭氣，你怎麼賭得贏人家？他要面子，我們就給他面子，我們要裡子就好嘛。

在座的你們都不是當官的，我們都是人民，你統也好、獨也好，是他們上面韓國瑜、蔡英文這種，你是總統還是省長的問題嘛，對我們人民，統也是人民、獨也是人民，看誰能對我們好就最重要嘛，所以我當初主張，國民黨、民進黨加個共產黨來比賽愛台灣，這樣才對，是不是？其實我的立場就是這樣，沒什麼。

你們都說共產黨不好，其實我們反中是不對、親中是合理，因為我們是中國人，從小就教我是中國人，因為我小時候愛國電影看太多啦，因為我家開電影院的嘛。但是你要反共也是合理，從小國民黨就教我，電視連續劇也好，還是電影，拍得共產黨都胖胖的樣子，看得快嚇死，這個看他怎麼改變，讓我們安心放心嘛，這是他們的責任。

但是你基本上和他鬥什麼呢？鬥得過他嗎？台灣的意識是什麼？台灣的意識就是，我個人認為啦，怕別人所不怕，不怕別人所怕，全世界都怕大陸，只有我們說不怕，要打來打。全世界沒什麼人在怕菲律賓，人家說你打死人我害怕，我跑得跟飛的一樣，有理嗎？你軍隊花那麼多錢幹什麼？菲律賓打死我的人，我就跟你打，所以這個都沒有道理的。

反正，人過日子，每天要快快樂樂，吃得好，不然滷肉飯也很好吃，什麼都好吃，日子過得好，每天在擔心一旦停電是不是飛彈打來，沒必要嘛。

以後就是主管溝通時候，每個部門也加一批、一批人輪流來，讓大家更了解。我覺得現在大家知道面臨這個困境、瓶頸，最重要就是團結，團結最重要就是先溝通，大家想法一致，打仗才有力量。也不是說要打敗誰、打倒誰，我沒有這個意思，我只是想要台灣過得更好。

我常常講，我們是無敵鐵金剛，永遠站在正義的一方，我們為什麼反對她（蔡英文），她如果做得讓我們支持她，這樣不是更好嗎？因為我們無私，為什麼不支持她，是她的問題嘛，然後她的問題不解決，要來解決我們，這樣子對嗎？她如果真的為台灣人民想，我也絕對支持她，我支持她，反而我父母會比較開心，雖然我沒有父母了。

我們的立場應該很清楚，不是我要打倒誰。蔡英文我本身也跟她溝通過4次，其實最後我覺得她的想法也有點被我影響，她最後一次（溝通）的時候跟我講，她說蔡老闆你講的每一次講的都一樣，代表我不是隨便講講，我真的只為台灣人想。但後來我一講完隔天就回大陸，結果我們中天不知道罵她什麼罵成這樣，所以有時候媒體罵人也不能罵得太那個（厲害），沒有仇的人不要亂罵，有一些仇的當然要罵，但是我仇人沒有幾個，很多事情過了就算了，有一些真的太亂來了，我永遠記在心裡，但是對我有恩的我更永遠記在心裡。

大家加油，為了我們自己的未來，真正為了我們的子孫，拜託大家，加油。

(中時電子報)