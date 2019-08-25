在新竹漁港舉辨的2019新竹市國際風箏節，24日受白鹿颱風影響取消，25日白鹿遠離後，來自各國風箏團隊的上百位風箏達人，將老虎、猴子、河馬、大象、台灣黑熊等五顏六色的大型風箏，在天際演出精采的快樂動物風箏嘉年華。

產業發展處長吳甲天處長表示，今年第3屆國際風箏節，邀請亞洲國際風箏聯合會，偕同英國、德國、美國、印尼、新加坡、澳門、日本與本國等8個地區逾百位風箏好手，帶來精采的風箏秀。

德國團隊帶自製20米長的大蠑螈風箏，英國團隊是卡漫人物「超人」、「超能先生」、「貓女」等10米高的超級英雄造型風箏，峇里島隊則帶出數10米讀傳統風箏Janggan箏，龍頭連結飄逸絲帶尾巴長度達數十米，在空中飛行相當壯觀。

贏得世界冠軍有空中霸王之稱的日本Airrex隊，帶來精彩的動態特技表演，與台灣隊聯手排出微笑圖案。新加坡團隊帶來毛毛蟲家族，澳門隊現場示範製作澳門特色的鬥風箏與台灣隊做鬥風箏友誼賽。

晚間由台灣OA特技風箏隊自行設計，轉彎後會變色夜光風箏點畫夜空，結合地面夜光舞蹈，呈現出奇幻的視覺表演。

(中時 )