北市北投一處大樓，發生疑患精神病患毆打母親，再放火燒屋，警消等人獲報到場滅火時，他又從客廳陽台跳樓，從19樓高墜落到4樓平台，當場沒有生命跡象，警方已經介入調查並報請檢察官相驗。
據了解，今下午2點多，北投一處大樓住宅內，18歲疑似精神病患與母親2人在家，持刀揮舞並作勢要打母親，經母親通知警方到場協助，當員警要求開門之際，聞到屋內冒出燒焦味，警方立刻通知消防到場破門進入。
警消進入屋內滅火，男子在近3點從自家客廳的陽台一躍而下，墜落大樓的4樓平台，當場沒有生命跡象，經送醫仍宣告不治。
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