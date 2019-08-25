70年以來，大陸甘肅公路總里程由實際能通行汽車的3200多公里，發展為目前逾14.32萬公里，全省公路通車總里程增加44倍。人們出行從「走得了」向「走得好」「走得舒適」轉變，貨物流通從「運得出」向「運得及時」「運得經濟」轉變。

作為大陸交通文化的重要發祥地，甘肅有記載的古道達30餘條。這裡自古以來就是絲綢之路的咽喉要道和商埠重地，是承東啟西、聯通南北的樞紐地帶和物資集散地，也是聯繫大陸並通向中西亞以及歐洲的重要戰略通道。但長期以來，交通基礎設施的落後成為制約該省經濟發展的瓶頸之一。

打開一幅中國地圖，東西蜿蜒約1600公里的甘肅狀猶如一柄如意，嵌於黃土高原、青藏高原和內蒙古高原三大高原的交匯地帶，生態環境複雜多樣，地球上絕大多數的地形地貌幾乎都可以在這裡找到，但也給交通發展帶來了諸多不便和困難。

甘肅省交通運輸廳統計，1949年甘肅共有公路34條，5100多公里，實際能通行汽車的3200多公里，平均每百平方公里僅僅只有0.7公里。到2018年底，公路通車總里程達到14.32萬公里，公路密度達到31.52公里／百平方公里，高速公路通車總里程達到4242公里，14個市州政府駐地全部以高速公路貫通，55個縣通了高速公路。

(旺報 )