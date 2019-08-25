10名參加家扶寄養自立方案的青少年，10天前在風雨中出發環島，10天後也在風雨中返家，過程有苦有樂，卻從未想過放棄，培養出堅強意志。（北台南家扶提供）

「我們做到了！」10位參加家扶寄養自立方案的青少年，10天前頂著鋒面帶來的雨勢，騎著單車出發環島，一路南行，經過屏東、台東、花蓮、宜蘭、台北、基隆、苗栗、雲林等地，回程又遇到白鹿颱風襲台，沿途風雨不斷，但他們沒有放棄，仍堅持走完這趟旅程，讓陪同社工感動不已，25日順利回到北台南家扶中心，家人們也準備道地小吃、雞湯迎接，場面溫馨。

北台南家扶統計，每年都有近百位孩子，因受虐或家庭因素，必須暫別親人在外生活或接受安置，其中青少年就占了3分之1，因此家扶從2013年起推動自立生活計畫，輔導這些青少年透過培訓逐漸自立，創造屬於自己的人生。

今年的冒險旅行，受扶青少年們決定再度挑戰單車環島，除了社工外，還有2015年曾經挑戰成功過的大哥哥大姊姊們陪同，帶領新加入的成員面對挑戰；剛加入寄養少年自立方案的阿華，孩童時代因家長疏於照顧影響到感知能力，一開始卻連上下自行車都不會，社工每次陪她練騎時都心驚膽跳。

即將升大學心理系三年級的小依是當年環島成功成員，她除了陪阿華跑操場、爬樓梯，也沿著台1線騎車反覆練習變速，從不放棄，最後阿華順利挑戰成功，讓身邊許多人都感動不已。

北台南家扶主任莊淑惠表示，參與方案的少年都曾經在成長的過程中歷經創傷，幸有寄養家庭的協助而暫獲避風港，自立方案希望陪伴少年成長，也學習承擔和負責任的態度。

(中時 )