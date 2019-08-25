國防醫學院三軍總醫院松山分院今天下午3時35分傳出火警，消防局獲報係2樓ICU加護病房失火，立即動員前往灌救，大批消防人車趕往時，醫院外觀並未發現火煙，入內搜尋後，院方表示已自行撲滅，並無傷亡。初步了解，起火點為2樓加護病房的汙衣間，起火原因正調查中。

北市消防局今天下午獲報三總松山醫院火警，動員消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員53名前往搶救，5分鐘後抵達，院方人員表示已自行滅火，回報係2樓的ICU加護病房汙衣間起火，幸未釀傷亡。

(中時 )