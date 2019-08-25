三總松山分院加護病房傳火警 已撲滅 17:132019/08/25 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國軍三總醫院松山分院傳火警（本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防醫學院三軍總醫院松山分院今天下午3時35分傳出火警，消防局獲報係2樓ICU加護病房失火，立即動員前往灌救，大批消防人車趕往時，醫院外觀並未發現火煙，入內搜尋後，院方表示已自行撲滅，並無傷亡。初步了解，起火點為2樓加護病房的汙衣間，起火原因正調查中。 北市消防局今天下午獲報三總松山醫院火警，動員消防車輛19輛、救護車輛2輛、人員53名前往搶救，5分鐘後抵達，院方人員表示已自行滅火，回報係2樓的ICU加護病房汙衣間起火，幸未釀傷亡。 (中時 ) #加護病房 #病房 #火警 #院方 #松山 也許您會感興趣 推薦閱讀 先關門再避難 學甲火警屋主機警救了一家 19:152019/08/23 社會 社會熱門新聞 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 鄰居聞異味 三重獨居男陳屍屋內 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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