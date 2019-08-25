AIT處長酈英傑（William Christensen）日前南下拜會高雄市長韓國瑜時，一個斜角背對韓的站姿，被網友懷疑酈英傑的姿勢似是不挺韓的表現。不過國民黨立委許毓仁卻透露，酈英傑22日在一場活動上私下就說自己拍照姿勢就是這樣，卻成為媒體話題，兩人與youtube創辦人陳士駿合照，陳士駿竟跟韓一樣被酈給「背對」了。

許毓仁還原當時的談話，他跟酈英傑開玩笑說這兩天他造訪高雄的新聞很多，酈英傑突然也無奈地說，「對啊，大家好像很關注我拍照的站姿，可是我本來就這樣站啊！」許毓仁便當場提議，「那我們來拍張照吧！」結果照片中的陳士駿跟韓一樣被「背對」了，成為趣味的畫面。

事實上，對於酈英傑跟韓國瑜的合照就連綠營都有不同解讀，有部分綠營人士認為酈英傑的姿勢就是不挺韓的展現。民進黨立委王定宇就在臉書意有所指地引用網友留言「這張照片最有意思的是處長背對韓，肢體語言說明了一切」，要網友一起看圖說故事，怎麼詮釋這的動作？

不過前總統陳水扁卻持不同看法，認為那就是酈英傑習慣側身站姿，網友藉此揶揄韓國瑜，未免太政治化。陳水扁也說，酈英傑和韓國瑜合照，顯示美國有興趣了解國民黨總統參選人對選情的評估、對台美關係與兩岸政策的看法和主張。

前副總統呂秀蓮也指出，酈英傑在高雄與韓國瑜會面，事後韓國瑜辦公室發聲明表示，對方歡迎韓以總統候選人身分訪美，儼然給了總統府一個警訊，告誡蔡英文如果再繼續誇口就是自大、自負。

(中時 )